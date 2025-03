Dayitalianews.com - VIDEO – Rientrano sulla Terra i due astronauti rimasti bloccati 9 mesi sulla SSI

Leggi su Dayitalianews.com

Suni Williams e Butch Wilmore sono a casa. Sono stati noveStazione Spaziale Internazionale per problemi tecnici alla Starliner; ci sarebbero dovuti restare solo una settimana.Sono rientrati aSuni Williams e Butch Wilmore, i dueper noveStazione Spaziale Internazionale per una serie di problemi tecnici alla Starliner, la navetta della Boeing con la quale erano arrivatiStazione Spaziale Internazionale lo scorso 6 giugno 2024.PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months. Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Nick, Suni, Butch, and Aleks! pic.