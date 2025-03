Anteprima24.it - VIDEO/ ArcelorMittal: la Provincia pressa, restano i licenziamenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiWhatsApp2025-03-19 at 10.51.57Un Consigliole straordinario e allargato alla presenza di amministratori e categorie sindacali non basta, almeno per il momento, a fermare la ferma volontà della proprietà dello stabilimento irpino ArcelorMillat a chiudere i cancelli.Proprio mentre si svolgeva l’Assise sarebbe arrivata la comunicazione di un incontro da tenersi martedì 25 marzo a Confindustria Avellino per perfezionare l’iter di licenziamento dei 70 dipendenti.Ma il Presidente della, Rizieri Buonopane, non ci sta e rilancia la battaglia: “Non solo solidarietà, questo Consigliole non è un impegno di facciata ma esiste la volontà di stare accanto ai lavoratori, alle loro famiglie e alle sigle sindacali che stanno combattendo questa situazione.