Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Un ricordo di Giovanni Palamara, uomo di cuore e di comunità

Nel giorno della Festa del Papà, Angeloha condiviso un emozionante messaggio su Facebook, rivolto al padre, unche ha segnato la vita delladi Porto Salvo, nella zona Marina di. “Caro papà, grazie per avermi donato tutto te stesso! Auguri”, scrive Angelo, accompagnando il messaggio con una foto di, affettuosamente ricordato da tutti come “donno”.Questo semplice gesto di affetto ci offre l’opportunità di ricordare una figura che, seppur assente dai riflettori moderni e dalle tracce digitali, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva della suavisse in un’epoca in cui la stretta di mano aveva più valore di un documento notarile e dove il sorriso genuino era per tutti, senza distinzione.