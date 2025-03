Ilgiorno.it - Viandante. Si sblocca l’oasi del lusso

Leggi su Ilgiorno.it

Un’oasi per turisti dicon una piscina aperta ai tutti vista lago di Como. Èdeldi Dervio, che, dopo 9 anni, riapre i battenti ai turisti appunto. La struttura, costituita da una cinquantina di appartamenti e alloggi, dal 2016, in seguito a diversi problemi economici sfociati nella procedura di liquidazione, non era più turistica. Oltre alla sospensione della convenzione per l’uso pubblico della piscina e ai mancati posti per turisti e villeggianti, la cessazione dell’attività aveva provocato un buco di 260mila nelle casse comunali per tasse e penali non pagate. Adesso però ci sono nuovi proprietari. Lo annuncia il sindaco Stefano Cassinelli. "Abbiamo incontrato più volte il liquidatore e imprenditori interessati alla ripresa dell’attività – spiega Stefano Cassinelli -.