Viaggiare fuori rotta | i luoghi del cuore e le meraviglie nascoste di altre mete

Ci sono viaggi che nascono da un sogno, da un desiderio coltivato nel tempo, e altri che capitano quasi per caso, senza aspettative. Ma ci sonoche, una volta vissuti, diventano parte di te,che ti segnano e ti restano dentro.Per me, le isole Svalbard presso il Polo Nord e la vasta Cina sono state due esperienze che non dimenticherò mai. Diversissime, ma entrambe intense e capaci di farmi vedere il mondo con occhi nuovi. Sono i mieidel, quelli che non smetterei mai di raccontare, qui purtroppo in sintesi.Ma il mondo è pieno di posti incredibili, e lo scibile umano, il tempo e lo spazio non bastano per nominarli tutti. Quindi, oltre a questi due viaggi, tra i preferiti, che ho vissuto sulla mia pelle, ne ho scelti altri un po’ a caso. Alcuni di questi mi hanno colpita per la loro unicità e sono i primi su cui ho posato gli occhi.