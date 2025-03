Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di altre info mobilità un servizio dellaabbiamo con la via Aurelia strada chiusa per incidente tra Malagrotta in direzioneraccordo anulare segnalando code a tratti in esterna tra laFiumicino la diramazioneSud mentre interna abbiamo code a tratti dalla Cassia bis e la Prenestina e più avanti per laFiumicino è stato l'anno della 24 si rallenta tra Portonaccio e raccordo in uscita mentre sulla-fiumicino abbiamo code a tratti tra il raccordo via della Magliana verso l'euro code a tratti anche sulla caccia della Giustiniana elogiata nei due sensi e code per traffico sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Federico di nastrini comunità per il momento è tutto il prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.