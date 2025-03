Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 17:25

abbiamo segnalando code per un veicolo in fiamme sulla diramazioneNord a Castelnuovo di Porto il video con l' A1 direzione Firenze sulla A1Napoli code per incidente tra la diramazioneSud Valmontone in direzione Napoli si Aurelia strada chiusa per incidente tra Malagrotta e raccordo dicose per incidente anche sulla Pontina tra Castelno e Pomezia indicazioni Latina mentre sul Raccordo Anulare segnaliamo code a tratti in esterna tra laFiumicino diramazioneSud Anche a causa di un incidente all'altezza di via Appia interna abbiamo code a tratti tra Cassia bis Prenestina sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra Portonaccio e raccordo in uscita code a tratti poi sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo Mezzocammino via di Malafede verso Piazza Federico