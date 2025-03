Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasullaFiumicino per un incidente avvenuto in precedenza auto in coda dalla Cristoforo Colombo a via della Magliana direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Casilina incidente rimosso circone scorrevole tra via della cancelliera e via dei Piani di Monte Savello nelle due direzioni Cambiamo argomento nella capitale in programma per domani giovedì 20 marzo alle 12:30 la riapertura al traffico del Ponte dell'Industria Per consentire lo svolgimento dell'evento una provvisoria disciplina di traffico interesserà le strade adiacenti semprein programma per il 23 marzo la quinta domenica ecologica stop al traffico privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata e viene il trasporto ferroviario è in corso lo sciopero nazionale indetto da Alcune sigle sindacali la gita prosegue fino alle 17 coinvolgere Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia TPER Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.