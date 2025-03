Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasullaFiumicino un incidente e causa delle code dalla Cristoforo Colombo a via della Magliana direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Casilina code per un altro incidente tra via della cancelliera e via dei Piani di Monte Savello nelle due direzioni Cambiamo argomento nella capitale è in programma per il 23 marzo la quinta domenica ecologica stop al traffico privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata restiamo aè in programma per domani giovedì 20 marzo alle 12:30 la riapertura al traffico del Ponte industria Per consentire lo svolgimento dell'evento una provvisoria disciplina di traffico interesserà le strade adiacenti infine al trasporto ferroviario è in corso lo sciopero nazionale indetto da Alcune sigle sindacali azioni andare avanti fino alle 17 coinvolgere Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia TPER Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della