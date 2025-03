Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora chiusa la via del Mare per l'incidente avvenuto in precedenza da via del Fosso di Dragoncello via di Acilia nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna code anche per un incidente tra Casine Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud Tor Vergata sempre in interna si rallenta per traffico dalla Flaminia alla Salaria più avanti code per un incidente dalla diramazionenord alla Nomentana in esterna code dal Ostiense alla Pontina per un incidente avvenuto proprio sulla statale Pontina all'altezza di Vallerano direzione Latina migliore antenna circone sullaFiumicino traffico scorrevole code dimensione anche sulla tratto Urbano della A24 localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari fila sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente dal raccordo è dal labbro nei due casi fino a via dei due punti verso il centro è Fina il trasporto ricordiamo che in corso lo sciopero nazionale di 8 ore ha iniziato alle 9 andrà avanti fino alle 17 di oggi lo sciopero indetto da Alcune sigle sindacali coinvolgere Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia lettina Pandolfi infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.