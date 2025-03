Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora chiusa la via del Mare per l'incidente avvenuto in precedenza da via del Fosso di Dragoncello via di Acilia nelle due direzioni ci spostiamo sulla Tiburtina incidente risolto permangono rallentamenti all'altezza di Settecamini direzione Tivoli sul Raccordo Anulare in esterna in via di risoluzione degli incidenti tra le uscite Ardeatina e Anagnina e tra Prenestina e A24 permangono dei rallentamenti sempre sulla carreggiata esterna e rallentamenti qui per traffico dalla Cassia Veientana alla Cassia anche dallaFiumicino la puntina interna file tra Katia vent'anni Salaria a seguire con gli attrezzi della diramazionenord la Tiburtina e dalla Casilina all'ardeatina davanti per un'auto in panne si rallenta tra Pontina e via del mare sullaFiumicino code per traffico danza del Tevere a via della Magliana verso l'euro ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 auto in coda centro da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e in uscita da Tor Cervara al Raccordo Anulare infine il trasporto ferroviario possibili disagi per lo sciopero nazionale di 8 ore è iniziato alle 9 andrà avanti fino alle 17 di oggi lo sciopero indetto da Alcune sigle sindacali coinvolge Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia TPER da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della