Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sull' incidente avvenuto sull'autostrada a Firenzerisolto il tratto tra Orte e Ponzanono in precedenza chiusa è stato riaperto ricordiamo in direzionecon dei residui tra Attigliano e Orte Scalo veniamo al traffico partiamo dal raccordo anulare in una coda per un incidente tra gli uscite Ardeatina e Anagnina proseguiamo lungo la carreggiata esterna code a tratti ma per traffico dalla Casilina alla Tiburtina poi rallentamenti da Casal del Marmo a Pescaccio e auto in coda da Ponte Galeria a Ostiense interna file tra diramazionenord Nomentana diramazionesud e Appia ci spostiamo ora sulla via del mare per un incidente chiuso il tratto che va da via della Fosso di Dragoncello è via Cile nelle due direzioni andiamo da sull'Ardeatina incidente risolto circone regolare Da Casal Bruciato a via di Porta medaglia Verso il raccordo anulare andiamo sulla Tiburtina per l'incidente avvenuto in precedenza per mano le code all'altezza di Settecamini nei due sensi di marcia ora il trasporto ferroviario possibili disagi per lo sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17 di oggi indetto da Alcune sigle sindacali a incrociare le braccia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia TPER l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio o dopo la sua conclusione da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della