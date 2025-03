Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura incidente in A1 sulla direttriceal momento sono 4 km di coda in direzioneil traffico defluisce sulla corsia di marcia lenta per chi viaggia in direzioneuscita obbligatoria a Orte e rientro in autostrada Ponzanono dopo aver percorso la Orte Viterbo è la Cassia veniamo dal traffico partiamo dal raccordo anulare auto in coda in internet la riuscita e diramazionesud e Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud Cod a partire da Tor Vergata in esterna si rallenta dal Aurelia Pescaccio poi dalla Prenestina Tiburtina ci sposiamo sulla tratto Urbano della A24 incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione centro disagi per due incidenti sulla Ardeatina tra Casal Bruciato e via di Porta medaglia a verso raccordo anulare andiamo sulla Tiburtina altro incidente causa code all'altezza di Settecamini dei due sensi di marcia ora il trasporto ferroviario di Sanji X di oggi per lo sciopero nazionale di 8 ore in programma dalle 9 alle 17 indetto da Alcune sigle sindacali a incrociare le braccia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia interni fine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo Scarica la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo yatra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.