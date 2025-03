Cataniatoday.it - Via Vincenzo Giuffrida, auto investe scooter e non si ferma: due feriti

Leggi su Cataniatoday.it

Due giovani sono rimasti, in maniera non grave, dopo che losu cui viaggiavano è stato investito da un'. Soccorsi da personale del 118 sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico universitario. L'incidente è avvenuto in via