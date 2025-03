Ilrestodelcarlino.it - Via la plastica a Monticelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cartacce, pneumatici, pentole,, cartelli stradali e tantissime bottiglie di vetro: è questo lo scenario che domenica mattina si è presentato ai volontari di Plastic Free e Ascoli da Vivere lungo Via dei Platani. Uno ’spettacolo’ che ha spinto una trentina di cittadini ad agire, ripulendo con impegno l’intera area e dimostrando concretamente che il cambiamento parte sempre da piccoli gesti. L’iniziativa ha voluto sensibilizzare tutta la comunità ascolana su una problematica ormai evidente: la continua incuria e il mancato rispetto verso l’ambiente. "Raccogliere non basta più, se altri continuano ad inquinare", sottolineano le associazioni promotrici, aggiungendo con decisione: "Far finta di niente non risolve il problema. Se aspettiamo che siano sempre gli altri a cambiare, non arriverà mai alcun cambiamento".