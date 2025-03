Brindisireport.it - Via al recupero del giardino Rubino: parte il progetto da 100mila euro

FRANCAVILLA FONTANA - È stata effettuata nei giorni scorsi la consegna dei lavori per la realizzazione di un nuovo parco pubblico con accesso da via Ugo Foscolo e via Falcone e Borsellino. Unche pone attenzione al verde pubblico della città, come dimostrato tre mesi fa dall'approvazione.