Vi svelo il segreto del successo di mia sorella parla il fratello-allenatore di Federica Brignone

AGI - "Ildiè portare velocità fuori dalla curva e poi ha ottime idee nell'indovinare la linea più veloce. La Coppa è di, mi sento di dire che Lara Gut non farà lo slalom, non credo abbia nemmeno gli sci da slalom, disciplina che non fa da otto anni. Il rapporto? In pista èe atleta, poi il-psicologo c'è sempre". Così, all'AGI, Davide- e da otto stagioni- di. La vittoria dia Sun Valley La campionessa valdostana, tra la fine di questa settimana e la metà della prossima, vincerà la sua seconda Coppa del Mondo generale di sci alpino. La fuoriclasse azzurra alzerà la sfera di cristallo lontano dall'Italia, a Sun Valley: la località dell'Idaho dal 1977 non ospitava gare del Circo bianco, ora è sede delle finali.