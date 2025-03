Vi dico tutto Grande Fratello Signorini cosa è successo dietro le quinte con Beatrice Luzzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un presunto scontro fuori onda tra Alfonsodurante l’ultima puntata del. A chiarire la situazione è stato lo stesso conduttore, intervenuto nel programma Web Boom condotto da Grazia Sambruna.ha voluto mettere a tacere i rumors e smentire qualsiasi litigio acceso con l’opinionista.Intervistato da Grazia Sambruna, il presentatore ha ridimensionato le voci su un presunto confronto infuocato con. “Ma va. Intanto dircene di tutti i colori non era possibile perché io non avevo voce”, ha spiegato, rivelando di aver condotto la puntata nonostante la febbre. “Stavo malissimo. L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente”.Leggi anche: “Squallidi”., siamo al paradosso con Javier e Lorenzo.