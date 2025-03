Sportnews.eu - Verstappen-McLaren, il pilota ironizza: “Quando hanno sentito quanto avrebbero dovuto pagare…”

Leggi su Sportnews.eu

Ildella Red Bull Maxè tornato a parlare dell’interesse dellanei suoi confronti e della chiamata tra il suo management e Zak Brown.La stagione di Formula 1 è iniziata durante lo scorso weekend. Nella prima tappa in Australia, a salire sul primo gradino del podio ildellaLando Norris che si è piazzato davanti a Maxe George Russell.Max, ilsulla trattativa con la(Foto da Instagram – max1) – Sportnews.euIl campione del mondo in carica ha disputato una gara eccellente, nonostante una Red Bull visibilmente al di sotto delle prestazioni della, riuscendo a tagliare il traguardo in seconda posizione a meno di un secondo da Norris che ha gestito al meglio la gara contenendo gli attacchi dell’olandese.