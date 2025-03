Lanazione.it - Verso lo sprint finale. Con Italeng o Corona?

? E’ soprattutto intorno ai suoi due centravantoni – 195 centimetri di altezza il palermitano, 185 centimetri il camerunense – che il Pontedera deve costruire la sua tranquillità nelle sei giornate che gli restano da giocare e a cominciare dal match di sabato contro l’Ascoli. In due hanno fin qui segnato lo stesso numero di gol, 15, di Gigio Grassi nel 2013-14, uno in più dell’attuale neo milanista (Futuro) Magrassi nel 2020-21, uno in meno di Magnaghi, prossimo avversario (fra tre turni) con la Lucchese. Da soli,con 9 reti (record personale) ha già eguagliato Del Pupo, bomber di squadra dello scorso anno, mentre, al suo primo anno da professionista, ha segnato gli stessi gol, 6, dei vice-bomber del torneo passato, Ianesi e Catanese, e di quello di due stagioni fa, Cioffi.