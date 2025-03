Thesocialpost.it - Verona, trovata coppia mummificata: morti nella villa da mesi, dopo una vita volutamente in solitudine

Leggi su Thesocialpost.it

Per lungo tempo, Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola avevano scelto di vivere isolati dal resto del mondo, ritirandosilorosituata trae Negrar, in una zona tranquilla circondata dalla natura. Questasolitaria, lontana da visite e contatti frequenti, è stata interrotta tragicamente quando un gruppo di ragazzi, esploratori urbani attratti dai luoghi abbandonati, si è introdottoproprietà e ha scoperto i corpi senzadella.Il sostituto procuratore Maria Beatrice Zanotti ha incaricato un medico legale di effettuare l’autopsia, con l’obiettivo di chiarire le cause della morte dei due coniugi. Sebbene non siano ancora stati individuati indagati ufficiali, lo stato avanzato di decomposizione dei corpi fa supporre che lasia deceduta tra ottobre e novembre, forse a causa dell’avvelenamento da monossido di carbonio prodotto dal camino acceso.