Verona-Cortina | le Famiglie Storiche aprono nel cuore delle Dolomiti una nuova sede dell' Antica bottega del vino

Dal centro storico dialdel, storico locale di proprietà di, annuncia l'apertura di un nuovo ristorante nel centro storico did'Ampezzo, in provincia di Belluno. L'inaugurazione è prevista per la stagione invernale 2025-2026, con l'approssimarsia data di inizio dei Giochi olimpici invernali eParalimpiadi del 2026.d'AmpezzoInvestimento strategicoUn investimento importante per le, che recentemente e non senza polemiche con il Consorzio di tutela vini Valpolicella, hanno accolto nel gruppo lo storico brand Bertani, con il suo prestigioso Amarone. Attualmente,delè di proprietà di dieci imprese iscritte alle(Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi e Zenato).