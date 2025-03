Iltempo.it - "Vergogna, si scusi". Tutti contro Elkann: ira di partiti e sindacati per l'audizione alla Camera

Il presidente di Stellantis Johnprova a rassicurare il Parlamento mentre il mercato dell'automotive in Europa è in ginocchio, stretto tra le difficoltà della transizione all'elettrico e la concorrenza delle vetture cinesi. «Per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale», chiarisce. E conferma che il nuovo Ceo aziendale verrà individuato «entro la prima metà del 2025» dopo che l'ex manager Carlos Tavares ha lasciato anticipatamente a dicembre scorso. La risposta dei, però, è tiepida, con critiche trasversali tra gli schieramenti. In due ore e mezza ditraccia le priorità della produzione individuate per i singoli stabilimenti italiani del gruppo nei prossimi cinque anni e garantisce che al tavolo con il governo dello scorso anno «abbiamo preso una serie di impegni nei confronti digli attori del settore dell'auto, li stiamo realizzando puntualmente».