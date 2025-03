Ventoteneopposizioni a Meloni | vergogna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 Opposizioni contro la premier, alla Camera, dopo la sua presa di distanza dal Manifesto di Ventotene. ".Non è accettabile fare la caricatura di chi l'ha scritto", grida il deputato Pd Fornaro. Colucci, del M5S: "Un oltraggio alla nostra democrazia. Non c'è spazio in questa Aula per il fascismo".Richetti (Azione) ricorda che il Manifesto di Ventotene è nato durante il fascismo.Grimaldi,di Avs: "La Costituzione è nata anche a Ventotene". Seduta sospesa e convocata dal presidente Fontana Conferenza dei capigruppo