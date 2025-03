Ilmessaggero.it - Ventotene, dov'è l'isola dove è nato il Manifesto: la storia, il carcere, il testo che ha ispirato l'Europa

Leggi su Ilmessaggero.it

, una piccolanel mar Tirreno, non è solo una meta turistica per gli appassionati del mari ma un simbolo della lotta per la libertà e dell'unità europea..