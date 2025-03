Ilrestodelcarlino.it - Vendita delle auto, la grande truffa. Sei anni e cinque mesi in carcere al mediatore che raggirava i clienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella mattina di due giorni fa, la Squadra Mobile della Questura di Reggio ha tratto in arresto un 47enne di origini venete, ma residente a Reggio, a seguito di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione emesso, lo scorso 4 marzo, dalla Procura presso il Tribunale di Cremona. Tale provvedimento emesso nei confronti del 47enne trae origine da tre sentenze di condanna, di cui l’ultima divenuta irrevocabile lo scorso dicembre, per diverse fattispecie di reato, tra cuiaggravata, riciclaggio e falsità ideologica commessa in atto pubblico, tutte commesse tra il 2011 e il 2021 tra Reggio Emilia, Modena, Mantova e Cremona. A seguito dell’articolata attività di indagine svolta degli investigatori della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, era stato appurato che il soggetto agisse all’interno del variegato mondo della compravetture con un ben definito modus operandi.