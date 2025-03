Thesocialpost.it - “Vedo che guardate gli orologi”, il retroscena dietro la battuta di Draghi

Leggi su Thesocialpost.it

«Sentite, ioche voil’o, quindi vi ringrazio moltissimo per l’attenzione. Grazie». Così Mario, consulente speciale della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha chiuso amareggiato la sua audizione in Sala Koch del Senato, rivolgendosi ai parlamentari, mentre rispondeva alle domande che gli erano state fatte sul Rapporto sul futuro della competitività europea. Parole che sono diventate un caso: l’immagine del professore desolato che chiude la sua lezione davanti a degli alunni svogliati., del resto, è un solitario, dunque è una lettura in sintonia col personaggio. Una vecchia locuzione latina contenuta nei Sermones di Orazio recita: «Ridentem dicere verum: quid vetat?». E l’ex numero uno della Bce, che si è formato all’Istituto Massimo dei Gesuiti, ha una consolidata familiarità con certi autori.