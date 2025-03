Thesocialpost.it - Vaticano, Parolin sostituisce Papa Francesco: i riti della Pasqua li presidierà il segretario di Stato

Per la prima volta nella storia recente, ilnon guiderà ili. Secondo quanto emerge dal calendario delle celebrazioniSettimana Santa, predisposto dall’ufficio per le celebrazioni liturgiche pontificie, la presenza del Pontefice sembra ormai esclusa. La Domenica delle Palme sarà officiata dal vice decano, il cardinale Leonardo Sandri, mentre la Messa del Crisma sarà celebrata dal Vicario di Roma, cardinale Baldo Reina.La “Missa in Cena Domini” del Giovedì Santo sarà presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, ArcipreteBasilica Vaticana. Il Venerdì Santo vedrà il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, celebrare la Passione di Cristo, mentre la Via Crucis al Colosseo sarà affidata nuovamente al cardinale Reina. La Veglia disarà guidata dal cardinalediPietro, mentre la Messa del giorno di, prevista per il 20 aprile, sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio cardinalizio.