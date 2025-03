Ilrestodelcarlino.it - Valsa tra playoff e gironcino per l’Europa

Potrebbe essere già l’ultima dei play off, come esattamente un anno fa accadde contro Trento, potrebbe anche essere la partita di riapertura della serie, seguendo quel mantra ("riportiamoli al PalaPanini") che sicuramente Alberto Giuliani avrà scandito a ripetizione dentro gli spogliatoi in queste ore. Tant’è, domenica 23 marzo laGroup sarà attesa da una sfida difficilissima ma da braccio e testa leggeri in un PalaBarton che sarà sicuramente più infuocato e pieno rispetto a gara 1. Calendario. E poi, cosa succederà? Se Modena riuscisse a vincere la terza sfida in trasferta, compiendo così la vera impresa di stagione, gara 4 e la eventuale gara 5 si svolgerebbero mercoledì 26 marzo al PalaPanini e domenica 30 marzo al PalaBarton. In caso contrario, ovvero nel caso in cui il pronostico venisse rispettato anche domenica, laGroup potrebbe godere di due settimane di sosta prima di tornare a giocare nel famigerato girone per il quinto posto che classifica una sola formazione alla Challenge Cup 2025/2026.