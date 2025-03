Lapresse.it - Valerio Mastandrea presenta ‘Nonostante’ e parla della guerra: “Restare umani”

a Roma il suo secondo film come regista intitolato ‘Nonostante‘, “un titolo esortativo”, che che indaga sulla forza dell’amore “nonostante tutto”., a marginezione, spiega il significatosua opera.“Aver fatto un film chedi sentimenti non so se è consolatorio, ma è anche un modo per farti pensare, almeno per una oretta, che siamo fatti anche di questo e non solo di quello che vediamo”, dichiara, per il quale “bisognerebbe ricordarsi chesia una delle condizioni più utili per stare bene e non soffrire in maniera atroce, come stiamo vedendo da qualche anno a questa parte”.