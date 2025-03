Ilgiorno.it - Val Seriana: piazza esche avvelenate “anti-lupo” sul sentiero, denunciato

Ardesio, 19 marzo 2025 – Colto sul fatto l’avvelenatore di lupi. Un uomo, residente nella zona dell’Alta Valle, è stato sorpreso con uno zaino pieno didal potenziale mortifero, che stava seminando da due chilometri, lungo unsecondario in località Monte di Zanetti, a quota 1.450 metri, sulle alpi Orobie. L’uomo ha subito ammesso le sue responsabilità – difficile negare, del resto –accompagnando a ritroso gli agenti per raccogliere i bocconi gettati a terra, con l'ausilio di un caneveleni lungo undella Valcanale, in comune di Ardesio, tra le località Zulino e Monte di Zanetti. La “scusa” Così la polizia provinciale di Bergamo ha individuato el’uomo, che ha giustificato le sue azioni come un atto di difesa nei confronti dei lupi. A casa del bracconiere è stata sequestrata una boccetta in plastica che conteneva la rimanenza del liquido impiegato per la predisposizione dei bocconi avvelenati, che ora saranno analizzati dall'istituto zooprofilattico di Bergamo.