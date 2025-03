Utah nuova mecca del cinema che strega i turisti e Kevin Costner

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 mar. (askanews) – (di Cristina Giuliano) Grande come è difficile immaginare, bello come un film: lonegli Stati Uniti d’America l’anno scorso ha celebrato 100 anni di produzionetografica e televisiva nello stato: qualcosa di monumentale che spazia da Mission Impossible II passando per Independence Day sino a Thelma&Louise. “Il turismotografico è molto importante per lo”, spiega ad askanewes Emma Kwanin,Office of Tourism, Global Markets Specialist. “Amiamo vedere viaggiatori internazionali e nazionali venire a vedere dove sono stati girati i loro film preferiti, ed è molto importante per l’economia dello, che fa da sfondo perfetto per qualsiasi film: ha iniziato a comparire sul grande schermo con i vecchi western, con John Ford e John Wayne, e continua ora ancora con western come Horizon e American Saga, ma anche con classici come Forrest Gump, Footloose, e quelli più recenti” aggiunge.