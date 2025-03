Ilgiorno.it - Usura a Como, sequestrati allo strozzino 12 immobili: erano la contropartita dei prestiti non restituiti

Leggi su Ilgiorno.it

– Dodiciubicati ae provincia, oltre a svariati rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 2,7 milioni di euro sono statiin un'indagine congiunta della Dia di Milano e della Gdf di. Nel provvedimento, emesso dal Tribunale di Milano, si ritiene che siano nella disponibilità diretta o indiretta di un soggetto condannato ben quattro volte in via definitiva in altrettanti procedimenti penali pere abusiva attività finanziaria. Secondo le indagini esiste "una condizione di sproporzione - hanno precisato la Dia e la Gdf - tra i redditi ufficialmente dichiarati dal proposto e dal suo nucleo familiare e i numerosi investimentiari effettuati nel tempo (con conseguente presunzione della provenienza illecita delle risorse utilizzate)".