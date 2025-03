Lanazione.it - Usl 1, all’opera Emanuele Ciotti. È il nuovo direttore generale

PERUGIAsi è insediato alla guida dell’Usl Umbria 1. Il, che ha preso ufficialmente servizio dallo scorso 15 marzo, ha 44 anni ed è laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva all’università di Bologna. Negli ultimi sette mesi ha ricoperto il ruolo disanitario dell’azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino e in precedenza disanitario dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. Ha rivestito anche il ruolo didel dipartimento cure primarie e disanitario del distretto centro-nord alla Ausl di Ferrara. "Ringrazio la presidente della Regione, Stefania Proietti, la Giunta regionale e la direttrice regionale salute e welfare, Daniela Donetti, per la fiducia e la nomina didell’Usl Umbria 1.