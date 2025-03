Ilfattoquotidiano.it - Usa, “Trump ha sospeso la lotta alla guerra ibrida della Russia contro i Paesi occidentali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 Joe Biden aveva avviato i lavori allertato dai servizi di intelligence che prevedevano un aumento degli attacchi, ma dal 20 gennaio è tutto fermo. ArrivatoCasa Bianca, Donaldha messo fine al coordinamento tra le agenzie federali per monitorare e contrastare le azioni dimesse in atto d. Lo riporta l’agenzia Reuters, citando 11 tra attuali ed ex funzionari.Per mesi il piano ordinato dall’ex presidente democratico era stato guidato dal Consiglio di sicurezza nazionale, principale organo consultivoCasa Bianca in tema di stabilità interna e politica estera, e aveva coinvolto almeno 7 agenzie per la sicurezza nazionale che hanno collaborato con gli alleati europei per sventare il sabotaggio, la disinformazione e gli attacchi informatici russil’Europa e gli Stati Uniti.