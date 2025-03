Usa, spari alla sede Cia della Virginia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 Una sparatoria si è svolta fuori del quartier generaleCia in. A sparare un uomo che secondo la polizia era "in preda a una crisi di nervi". La persona che ha sparato si è barricata e continua a urlare minacce, afferma la polizia senza specificare in quale luogo si trovi attualmente l'aggressore. Tutte le strade nei pressidell'agenzia sono state chiuse al traffico. Forte la presenzapolizia, comprese le squadre anti-bomba e tiratori scelti.