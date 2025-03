Lettera43.it - Usa, spari al quartier generale della Cia in Virginia: un uomo barricato

Leggi su Lettera43.it

Tensione alCia a Langley, in, dove un«in preda a una crisi di nervi» ha scatenato l’allarme nella zona. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’individuo si è «» e ha iniziato a «urlare minacce», senza che fosse chiarito se si trovasse all’interno dell’Agenzia o nei pressi del perimetro esterno. Immediato il blocco delle strade circostanti, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area per gestire la situazione. L’accesso alla sede dell’intelligence statunitense è stato interamente bloccato da polizia, veicoli militari e mezzi di soccorso. La stessa Cia ha confermato la presenza di «minacce» all’ingresso principale, ma al momento non ha rilasciato ulteriori dettagli sull’episodio.Articolo completo: Usa,alCia in: undal blog Lettera43