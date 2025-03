Quotidiano.net - “Usa sospendono il contrasto al sabotaggio russo”. L’accusa degli ex funzionari di Biden

Roma, 19 marzo 2025 -e attacchi informatici: così la Russia starebbe conducendo una guerra ombra contro le nazioni occidentali. Lo sostengono gli examericani del National Security Council (NSC), che fino a pochi mesi fa avevano l’incarico di monitorare questi sabotaggi russi. Ma, oggi, quella divisione esisterebbe più. Secondo quanto riporta in esclusiva la Reuters, infatti, diverse agenzie di sicurezza nazionaleStati Uniti avrebbero “interrotto i lavori su uno sforzo coordinato per contrastare il, la disinformazione e gli attacchi informatici russi, allentando la pressione su Mosca mentre l'amministrazione Trump spinge la Russia a porre fine alla sua guerra in Ucraina”. Ieri il colloquio telefonico del presidente Usa con Putin, martedì in Arabia inizieranno i negoziati per arrivare a un accordo di pace.