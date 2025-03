Usa Fed mantiene tassi di interesse al 425%-45%

Lapresse.it - Usa, Fed mantiene tassi di interesse al 4,25%-4,5%

La Federal Reserve ha deciso di mantenere ididei Fed Funds al range di 4,25%-4,5% a cui li aveva portati il 18 dicembre. Tutti i membri della Federal Open Market Committee hanno votato a favore della decisione.Fed taglia previsione Pil Usa al +1,7% nel 2025, +1,8% nel 2026 e 2027La Federal Reserve stima che il Pil degli Stati Uniti crescerà dell’1,7% nel 2025 e dell’1,8% nel 2026 e 2027. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a dicembre, settembre, e giugno. La stima di dicembre vedeva una crescita del Pil del 2,1% per il 2025, del 2% per il 2026 e dell’1,9% per il 2027.Si alza stima inflazione Pce al 2,7% nel 2025 e 2,2% nel 2026L’inflazione Pce negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,7% a fine 2025, in aumento rispetto alla previsione del 2,5% di dicembre.