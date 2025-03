Isaechia.it - Uomini e Donne, una discussa ex dama sul set di un film con Rocco Siffredi: “Esperienza unica!”

Leggi su Isaechia.it

Abbiamo conosciuto Veronica Ursida negli studi di, nelle vesti di, nel parterre del trono over; all’epoca lei aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5 insieme al cavaliere Giovanni Longobardi ma loro storia non durò molto e attualmente, Veronica, dovrebbe essere single.Infatti, la Ursida, si è concentratamente sul lavoro e, dopo la conduzione del programma Rai Mamme al mondo, insieme a Carmen Russo, ha deciso di intraprendere la strada del cinema.A rivelarlo è stata proprio lei tramite un post su Instagram in cui appare insieme a– con cui ha collaborato durante le riprese – e ad altri attori su un set cinematografico. Ils’intitola Blue, è prodotto da Camaleo Cinema e ruota attorno alla storia di Luce, una studentessa che è alle prese con scelte difficili e con il mondo del web e dei social a sfondo erotico, einterpreterò proprio il padre di questa ragazza.