2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 18 marzo: Roberta Di Padua e Alessandro ospiti

Leggi su 2anews.it

, anticipazioni18DiVicinanzadella puntata. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi martedì 19. In questa puntata carrellata dicon ben 3 coppie di ex partecipanti del programma che tornano in studio. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, .