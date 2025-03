Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/03/25

Leggi su Isaechia.it

Niente, amici, dopo anni e anni e anni a commentare, mi basta davvero poco per emozionarmi.Basta che una corteggiatrice faccia un discorso in italiano, con un inizio e una fine, con un senso, con i verbi messi al loro posto, e con un filo logico, che io davvero sento scendere i lacrimoni.E sotto questo aspetto oggi Francesca Polizzi mi ha proprio regalato i bbbbbrividi!Si, si, lo so che non è niente di straordinario, e che sapersi esprimere in modo corretto e centrato dovrebbe essere la base per qualunque essere umano che abbia più di 7 anni, e nella vita normale, o perlomeno nelle mie amicizie, lo è, ma asentire una giovane ragazza capace di formulare un pensiero che sia composto da altro oltre che dai vari di pancia/ci sta/per come sono fatto io e via dicendo, è un qualcosa che mi genera un’emozione.