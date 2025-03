Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Nadia Di Diodato: lavoro, origini e curiosità della corteggiatrice

Leggi su Anticipazionitv.it

Diè una delle protagoniste del trono classico di, dove sta corteggiando Gianmarco Steri. La ragazza ha già dimostrato un carattere forte e una grande determinazione. La sua partecipazione al dating show ha attirato l’attenzione, e potrebbe addirittura essere la scelta finale del tronista. Ecco nel dettaglio cosa abbiamo scoperto sul contoragazza.Lee il percorso diDiDiproviene da Intermesoli, una piccola frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo. Si è trasferita a Roma per motivi di studio, frequentando il Liceo Classico Dante Alighieri. Successivamente, si è iscritta all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. La sua formazione e il suo carattere deciso l’hanno resa una persona determinata, qualità che sta emergendo nel suo percorso a