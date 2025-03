Notizieaudaci.it - Uomini e Donne anticipazioni: proposta di nozze, la reazione di Gianmarco al ritorno di Martina

Leggi su Notizieaudaci.it

Tre coppie ospiti della registrazione del 18 marzo diNella registrazione didel 18 marzo 2025, grande attenzione per i protagonisti del Trono Over. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni tra le dame e i cavalieri i riflettori si sono accesi su Margherita Aiello e Pierpaolo , la cui conoscenza sembra in bilico: lui ha lamentato in studio un’eccessiva pressione da parte della dama.Trono Over: ladi matrimonio ad Asmaa e la nuova sfilataOltre alla nuova sfilata femminile, ci sono stati ospiti d’eccezione: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno confermato di essere felici e innamorati.Ma il momento più emozionante è stato l’ingresso di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone , prossimi a diventare genitori. Inaspettatamente, Cristiano ha stupito tutti con una romanticadi matrimonio in studio, esponendo due grandi striscioni per chiedere la mano di Asmaa.