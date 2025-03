Liberoquotidiano.it - "Un'ottima telefonata. Allineare Russia e Ucraina". Trump chiama Zelensky, altri clamorosi passi avanti: cosa filtra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo ladella vigilia con Vladimir Putin, ecco quella di Donalda Volodmyr. Il presidente degli Stati Uniti procede come un treno, passo dopo passo, alla ricerca di una soluzione per chiudere la guerra in. E dopo icon lo zar, ecco quelli col premier ucraino. "Ho appena concluso un'con il presidente dell'. È durata circa un'ora", fa sapere direttamentecon un post sul social Truth. E ancora, aggiunge: "Gran parte della discussione si è basata sullafatta ieri con il presidente Putin perin termini di richieste e necessità". "Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi.