Uno show che promette di far sognare il pubblico a casa

Annunciato lo scorso febbraio sul palco del Festival di Sanremo, questa sera alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda Il Sogno, nuovo spettacolo televisivo di Roberto Benigni. Il grande attore torna in Rai con una serata evento a distanza di dieci anni dalla messa in onda dello spettacolo I dieci comandamenti. Roberto Benigni a Sanremo: passione, provocazione, polemiche. Tutti i suoiall’Ariston X Leggi anche › Roberto Benigni, che ha conquistato l’Oscar (e il) a colpi di irriverenza e candore Il Sogno su Rai 1: di cosa parla il nuovo spettacolo di Roberto Benigni e quando va in onda, orarioIn diretta su Rai 1, in Eurovisione e in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay, Il Sogno sarà un viaggio tra emozioni e riflessioni ma soprattutto un’occasione per ripensare alla vita e ai desideri più profondi attraverso la poesia e la sensibilità unica di Roberto Benigni.