Lanazione.it - Uno sgambatoio in centro città: dibattito aperto

Leggi su Lanazione.it

Vivacesulla mozione, votata a favore, per la creazione di unoin. La proposta del consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel, che aveva suggerito l’area di San Martino, non ha trovato accoglimento nella maggioranza che ha poi ottenuto un emendamento per eliminare dalla mozione quell’ipotesi, preferendo fare ulteriori valutazioni sull’area da individuare ine riportare il confronto in commissione. "Un nuovoporterebbe solo vantaggi" ha detto Manuel. Il tema di nuove aree attrezzate aera già stato affrontato anche nella commissione presieduta da Guido Bianchini, dove erano stati fatti ragionamenti sulla necessità di creare aree per i cani anche fuori dalcittadino. "Prima di sbilanciarci su un’area specifica - ha precisato Bianchini - riteniamo che ci siano da fare opportune verifiche, considerato che ilurbano soffre anche la carenza di spazi per i giochi dei bambini.