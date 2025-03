Scuolalink.it - Università svelate? Mobilitazione nazionale contro precarietà e tagli il 20 marzo 2025

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI), che annuncia la Giornatadidel 20. In oltre venti città universitarie italiane, ricercatori, dottorandi e studenti scenderanno in piazza per denunciare la precarizzazione del personale accademico, iai finanziamenti e la .il 20Scuolalink.