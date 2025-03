Lanazione.it - Università Svelate 2025: UniFi si apre alla città con visite guidate nelle sedi storiche

Firenze, 19 marzo– Una preziosa occasione per scoprire tesori poco conosciuti. Domani, giovedì 20 marzo, torna “”, la Giornata Nazionale dellepromossa dConferenza dei Rettori Italiani, che punta a valorizzare il ruolo degli atenei nello sviluppo del Paese e nella coesione sociale. Quest'anno l'evento pone al centro il tema delleuniversitarie, intese come luoghi privilegiati per la produzione e la condivisione della conoscenza, e come punti di connessione tra mondo accademico e territorio. A Firenze, l'iniziativa si inseriscecelebrazioni per il centenario dell'Ateneo e ha ottenuto il patrocinio del Comune. Sarà un'occasione per condividere con lail patrimonio scientifico e culturale dell'di Firenze attraversogratuite, uno spettacolo teatrale e un omaggio agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori.