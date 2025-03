Ilfattoquotidiano.it - Unione dei mercati dei capitali, la roadmap Ue per incanalare i risparmi dei cittadini verso investimenti produttivi e fondi pensione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A dieci anni dal fallimento del piano d’azione di Jean Claude Juncker che avrebbe dovuto gettare le basi dell’del mercato deieuropeo la Commissione di Ursula von der Leyen ci riprova. Sulla scorta dei rapporti di Enrico Letta sul mercato unico e di Mario Draghi sul futuro della competitività, l’esecutivo Ue presenta mercoledì la road map di due anni e 19 misure che dovrebbe portare a cambiare volto al mercato deisul modello americano. Il documento è intitolato “deie degli”, rebranding dell’deideie dell’bancaria, progetti impantanati da anni in Consiglio per la fiera opposizione di alcuni Paesi, che difendono le loro rendite di posizione.L’economia Ue “è intrappolata in un ciclo di crescita lenta, determinato da unatà persistentemente bassa rispetto ad altre parti del mondo”, si legge nella premessa.